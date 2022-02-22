Путин пригрозил Украине «настоящей декоммунизацией»

Президент Владимир Путин заявил, что Россия готова показать Украине «настоящую декоммунизацию», комментируя снос памятников Ленину на территории страны.

Заявление прозвучало в ходе обращения к россиянам, посвященного признанию республик Донбасса. «Вы хотите декоммунизации? Что ж, это нас вполне устраивает. Мы готовы показать для Украины, что такое настоящая декоммунизация», — сказал Путин, повышая тон.

До этого российский лидер назвал Ленина автором и архитектором современной Украины. Таким образом, глава государства намекнул, что Москва может «забрать» территория, переданные Украине после революции.

Ранее в понедельник глава государства провел внеочередное большое заседание Совбеза РФ, где обсуждал вопрос о признании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На заседании выступили главы МВД, Минобороны, МИД, ФСБ и спикеры обеих палат парламента.

Декоммунизация на Украине — политика ликвидации идеологического наследия советского периода истории, активно проводимая с 2014 года. В рамках декоммунизации был введен запрет на деятельность в стране коммунистической партии, демонтированы советские памятники, убраны советские топонимы.