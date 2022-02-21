Российские военные уничтожили перешедшие границу украинские БМП

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, нарушившую государственную границу в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — отмечается в сообщении. Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет.

Центр общественных связей ФСБ уточняет, что вооруженная группа, уничтоженная в Ростовской области, проникла на территорию России из Украины на двух БМП. Обе машины были уничтожены огнем из российских противотанковых средств.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала заявление российских военных. Ранее в понедельник прилетевший со стороны Украины снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области.