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Российские военные уничтожили перешедшие границу украинские БМП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, нарушившую государственную границу в Ростовской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены», — отмечается в сообщении. Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет.

Центр общественных связей ФСБ уточняет, что вооруженная группа, уничтоженная в Ростовской области, проникла на территорию России из Украины на двух БМП. Обе машины были уничтожены огнем из российских противотанковых средств.

Украинская сторона пока никак не прокомментировала заявление российских военных. Ранее в понедельник прилетевший со стороны Украины снаряд разрушил российский пограничный пункт в Ростовской области.

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Оборона #Армия
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