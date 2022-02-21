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Шоколадную пасту на основе муки подсолнечника изобрели на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АлтГТУ

Кондитерскую пасту на основе муки подсолнечника изобрели в Алтайском государственном техническом университете. Исследования заняли около семи лет, сообщается на сайте вуза.

«Свойства муки подсолнечника, которая является основным сырьём для производства нашей кондитерской пасты, практически не были изучены. Поэтому целью нашей работы стала разработка и товароведная оценка кондитерской пасты с мукой подсолнечника», – рассказала старший преподаватель кафедры технологии продуктов питания Александра Фролова.

Изучение рынка кондитерских изделий показало, что жители края всё чаще обращают внимание на состав и считают, что даже кондитерские изделия нуждаются в обогащении макро- и микронутриентами.

«В качестве сырья мы выбрали муку подсолнечника, которая производилась из подсолнечного жмыха. Для улучшения органолептических, физико-химических показателей и функционально технических свойств мы обрабатывали её термически. Изучение показателей качеств муки позволили сделать вывод о том, что её можно использовать для обогащения пищевых продуктов», – добавила ученый.

Было разработано несколько рецептур кондитерской пасты на основе муки подсолнечной, проведена товароведная оценка и по сравнению с контрольным образцом, паста с мукой подсолнечника содержит в пять раз больше белка, на 40% больше незаменимых аминокислот. Также увеличилось в ней содержание количества витаминов и минеральных веществ.

По словам разработчиков, использование в рационе пасты муки подсолнечника поможет компенсировать дефицит незаменимых макро- и микронутриентов.

Оригинальность рецептуры пасты была подтверждена патентом. Дальнейшая реализация продукта в промышленных масштабах будет зависеть от заинтересованности производителей кондитерских изделий в данной разработке.


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