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Пять приютов для бездомных собак построят в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пять приютов для бездомных собак построят в Новосибирской области, в них будут содержать агрессивных псов, сообщил Sibnet.ru глава пресс-службы управления ветеринарии Новосибирской области Юрий Шмидт.

«В районах области запланировано строительство пяти межмуниципальных приютов для отловленных собак. Их нужно отловить, вакцинировать, чипировать, стерилизовать. Если собака после манипуляций не оказывает агрессии, то ее возвращают на улицу по закону», — сказал Шмидт.

Агрессивные собаки будут до конца жизни содержаться в приютах. Их планируют построить в Новосибирском сельском районе, в Маслянинском, Мошковском и Барабинском районах.

Также большой приют на 250 животных построят в Новосибирске, на территории, прилегающей к Толмачевскому шоссе в Ленинском районе. В Новосибирске, по словам Шмидта, сейчас работают восемь приютов, из них два муниципальные.

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