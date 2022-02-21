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Ивлеева показала фотографии до известности

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер Настя Ивлеева опубликовала серию архивных фотографий, которые были сделаны до ее популярности.

На фотографиях Ивлеевой 18-25 лет. В кадр попали ее близкие друзья и сестра Мария. По словам блогера, снимки были сделаны для личного пользования и ни в коем случае не должны были попасть в Сеть.

Ивлеева вспомнила, как в те времена «заваривали Дошер и пили пивчик» и «чипсы хрумкали тоннами». Также Ивлеева извинилась за вредные привычки, которые попали в кадр и напомнила об их вреде.

«Какой итог: конечно, со временем ко всему начинаешь относиться проще», — резюмировала рассказ Ивлеева.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
Sibnet.Ru