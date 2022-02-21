Ивлеева показала фотографии до известности

Блогер Настя Ивлеева опубликовала серию архивных фотографий, которые были сделаны до ее популярности.

На фотографиях Ивлеевой 18-25 лет. В кадр попали ее близкие друзья и сестра Мария. По словам блогера, снимки были сделаны для личного пользования и ни в коем случае не должны были попасть в Сеть.

Ивлеева вспомнила, как в те времена «заваривали Дошер и пили пивчик» и «чипсы хрумкали тоннами». Также Ивлеева извинилась за вредные привычки, которые попали в кадр и напомнила об их вреде.

«Какой итог: конечно, со временем ко всему начинаешь относиться проще», — резюмировала рассказ Ивлеева.