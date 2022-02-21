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Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»

Источник:
Sibnet.ru
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Драма «Когда закончится февраль» про помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, стартует на канале «Россия 1» в понедельник, 21 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Главная героиня сериала Ольга Рябинина (Марина Коняшкина). Она успешна в работе, у нее есть любимые муж и сын. Все меняется после нападения на девушку. Ольга идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Попутно ей придется разобраться и со своими проблемами.

«В картине показаны все грани человеческих взаимоотношений. Это психологическая драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, самое главное – реакция героев на то, что происходит вокруг», — цитирует пресс-служба «России 1» режиссера Елену Цыплакову.

Сериал «Когда закончится февраль» стартует 21 февраля в 21.20 на телеканале «Россия».

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Топ комментариев

mosquito__2010

Значит у НАТО и США реально подгорает одно место коли опять ставки начали поднимать своей бесконечной...

WSG0600-164-164

Прошу опубликовать более точный календарь вторжений России на ближайшие три года, а то США с прихвостнями...

Alhazred

Вы тут впервые что ли? Это не комик, это очень больной человек. Отнеситесь с пониманием к этому.

seekeer

А ты не комик случаем? Или серьезно в это веришь?
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