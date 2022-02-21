Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»

Драма «Когда закончится февраль» про помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации, стартует на канале «Россия 1» в понедельник, 21 января, сообщила пресс-служба телеканала.

Главная героиня сериала Ольга Рябинина (Марина Коняшкина). Она успешна в работе, у нее есть любимые муж и сын. Все меняется после нападения на девушку. Ольга идет работать в кризисный центр, чтобы поддерживать других женщин, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Попутно ей придется разобраться и со своими проблемами.

«В картине показаны все грани человеческих взаимоотношений. Это психологическая драма, в которой речь идет не просто о каких-то внешних событиях, самое главное – реакция героев на то, что происходит вокруг», — цитирует пресс-служба «России 1» режиссера Елену Цыплакову.

Сериал «Когда закончится февраль» стартует 21 февраля в 21.20 на телеканале «Россия».