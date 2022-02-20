НАВЕРХ
#Инфографика #Видеоновости #Фотолента

Вертолет рухнул прямо у пляжа в Майами‑Бич. ВИДЕО

Источник:
«Известия»
460 0

Вертолет Robinson R44 упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, трех человек госпитализировали, сообщило местное управление полиции.

У двоих пассажиров диагностированы переломы спины. Они находились на задних сиденьях вертолета. Пилот находится в стабильном состоянии, приводят «Известия» сообщение полиции.

После инцидента перекрыли часть пляжной зоны. В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что причина крушения пока неизвестна, будет вестись расследование.

Еще по теме
Безумная серия буллитов в полуфинале Олимпиады. ВИДЕО
Кот застрял в стакане и стал звездой Сети. ВИДЕО
Стратеги Ту-22М3 и МиГ-31К с «Кинжалом» появились в Сирии
Ученые показали «левитирующее» состояние воды
смотреть все
Мультимедиа #Видеоновости #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Книги алтайских писателей выпустят к юбилею края
Два Алтая родились в Москве в прошлом году
Игроки «Сибири» и «Авангарда» повысили статус после победы Финляндии
Стартовал гранд‑тур «Байкальская миля 2022»
Самое популярное
Байден обратился к российскому народу
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
Навальному устроили новый суд в колонии
Признание республик Донбасса направят Путину
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как встать на коньки: базовые шаги. Урок первый
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
36
Признание республик Донбасса направят Путину
36
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
23
Навальному устроили новый суд в колонии
22
Байден обратился к российскому народу
Sibnet.Ru