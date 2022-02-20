Вертолет Robinson R44 упал в воду рядом с пляжем в Майами-Бич, штат Флорида, трех человек госпитализировали, сообщило местное управление полиции.

У двоих пассажиров диагностированы переломы спины. Они находились на задних сиденьях вертолета. Пилот находится в стабильном состоянии, приводят «Известия» сообщение полиции.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



1/2 pic.twitter.com/heSIqnQtle — Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) February 19, 2022

После инцидента перекрыли часть пляжной зоны. В Федеральном управлении гражданской авиации сообщили, что причина крушения пока неизвестна, будет вестись расследование.