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Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах

Источник:
ТАСС
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Фото: © U.S. Department of Defense

Если Россия продолжит давить на Североатлантический альянс, то получит больше сил НАТО около своих границ, заявил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции.

По его словам, альянс не знает, нападет ли Россия на Украину, однако видит беспрецедентное наращивание военных сил у границ. По его мнению, Москва пытается восстановить свои сферы влияния.

Однако России еще не поздно изменить курс и начать диалог, подчеркнул Столтенберг. Он отметил, что в письменном ответе на гарантии безопасности России предлагалось начать обсуждение взаимовыгодных вопросов.

«Это содержательная повестка дня, по которой мы считаем возможным найти точки соприкосновения. Поэтому я пригласил Россию и всех союзников по НАТО на серию заседаний Совета Россия—НАТО», — уточнил он.

Столтенберг также заверил, что НАТО — это оборонный альянс, он не угрожает России .«Если Кремль хочет меньше НАТО около российских границ, то он получит только больше НАТО. Если Кремль хочет разделить НАТО, то Альянс объединится сильнее»,— подытожил генсек.

Россия ранее направила Западу требования по гарантиям безопасности. Они включают отказ от расширения НАТО и невступление в альянс стран бывшего СССР. США выразили заинтересованность в диалоге, однако отказались выполнять ключевые требования Москвы.

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