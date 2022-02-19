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Найдено секретное обещание Запада

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба НАТО

Страны Запада в 1991 году пообещали отказаться от расширения НАТО на восток и называли неприемлемым вступление в альянс стран Восточной Европы. Засекреченный документ нашел в архивах американский политолог Джошуа Шифринсон.

Документ представляет собой протокол встречи политических директоров МИД США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне, пишет Der Spiegel. Участники обсуждали безопасность стран Восточной Европы.

Отмечается, что в ходе переговоров участники отметили, что восточноевропейские страны не будут включены в НАТО, несмотря на проявляемый интерес. Однако уже через два года представители США изменили свое мнение.

Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно заявлял, что в НАТО обещали не двигаться на восток, но обманули Россию. В частности, он говорил об этом в декабре на большой пресс-конференции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ответ заявил, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться. При этом требования России по гарантиям безопасности включают отказ от расширения НАТО и невступление в альянс стран бывшего СССР.

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Danilon

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pepelmetal

НА что только не пойдёт нацистское правительство украины...

pkv84

Ну и что за хайп и нагнетание,он каждый год такой приказ подписывает,абсолютно рутинная процедура.

Иркут 69

Когда кончатся деньги, они просто сдуют отсюда в свои офшоры и поместья... Напоследок ещё и обвинив нас...
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