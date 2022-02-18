Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Мощный взрыв прогремел вечером в пятницу в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР в Донецке.
По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Народная милиция ДНР сообщает, что речь идет о подрыве автомобиля на парковке у дома правительства. Бомба была заложена в УАЗ начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.
Ранее стороны заявили об обострении ситуации в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил непризнанные республики в 60 обстрелах украинских позиций только за последние сутки.
Представители ЛНР и ДНР обвинили украинскую армию в массовых обстрелах Донбасса из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов. В результате несколько гражданских лиц были ранены.
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из-за планов Киева начать в ближайшее время военную операцию в Донбассе.
UynachalnicaНа каждое повышение цены всегда найдется и эксперт и нужное объяснение! А ларчик просто открывается,...
userkcтакое заявление это все политические ходы, что бы потом сказать вот видите мы остановили войну
Dmitriy1983В Казахстане 30рублей бензин стоит!
pkv84Ну или пока Байден орет про войну,его сынок с товарищами сейчас под шумок за копейки хорошие активы на...