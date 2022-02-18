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Мощный взрыв прогремел в центре Донецка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Мощный взрыв прогремел вечером в пятницу в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР в Донецке.

По предварительным данным, в результате взрыва никто не пострадал. Народная милиция ДНР сообщает, что речь идет о подрыве автомобиля на парковке у дома правительства. Бомба была заложена в УАЗ начальника народной милиции ДНР Дениса Синенкова.

Ранее стороны заявили об обострении ситуации в Донбассе. Министр обороны Украины Алексей Резников обвинил непризнанные республики в 60 обстрелах украинских позиций только за последние сутки.

Представители ЛНР и ДНР обвинили украинскую армию в массовых обстрелах Донбасса из 120-миллиметровых и 82-миллиметровых минометов. В результате несколько гражданских лиц были ранены.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из-за планов Киева начать в ближайшее время военную операцию в Донбассе.

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