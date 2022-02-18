Россия выплатит пособие каждому эвакуированному жителю Донбасса

Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить выплаты по 10 тысяч рублей каждому беженцу из самопровозглашенных республик Донбасса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уже обратился к Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев, уточнил официальный представитель Кремля.

Для создания условий для размещения беженцев, обеспечения их горячим питанием и медпомощью Путин направил в Ростовскую область врио главы МЧС Александра Чуприяна. Тот уже вылетел в регион.

Ранее главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили об экстренной эвакуации мирного населения в Россию из-за планов Киева начать в ближайшее время военную операцию в Донбассе.