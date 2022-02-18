Вышла игра Horizon Forbidden West

Состоялся релиз Horizon Forbidden West, которую задолго до выхода называли одной из самых ожидаемых игр 2022 года.

Эксклюзив Sony PlayStation от студии Guerilla Games представляет собой продолжение одной из самых успешных игр для консоли Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году. Новинка обойдется в 4999 рублей для пользователей PlayStation 4, на PlayStation 5 она стоит 5499 рублей.

Критики высоко оценили Horizon Forbidden West — средний балл версии для PlayStation 5 на Metacritic составляет 89 баллов. Отмечается, что игра с открытым миром стала больше и красочней.

Игрокам снова предстоит управлять Элой, которая отправится на Западное побережье США, чтобы спасти человечество от новой катастрофы. Ей придется столкнуться с новыми врагами и победить ужасающих механических монстров.