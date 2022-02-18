НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Выступление томских юмористов покажут в шоу «Импровизация. Команды»

Источник:
Sibnet.ru
225 0
Фото: © пресс-служба ТНТ

Томская команда «Такие» поборется за победу в шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ. Они участвуют в проекте четвертый раз и выступят в качестве чемпионов, поскольку победили в прошлом сезоне шоу.

За томскую команду «Такие» выступают четверо импровизаторов: Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко. Импровизацией они занимаются больше девяти лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр».

«Такие» сыграет первый раунд в четвертом сезоне проекта с командой из Москвы «Нежные». Первый баттл томичей в новом сезоне покажут в эфире проекта в пятницу в 23.00 на ТНТ.

По правилам шоу «Импровизация. Команды» каждую неделю в баттле участвуют две команды. У команд в запасе есть шесть раундов, которые отличаются по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, за каждую удачную шутку они начисляют той или иной команде по одному баллу. Победители баттла проходят дальше.


Еще по теме
Роза Сябитова подогнала шоу «Звезды в Африке» под себя
Объявлена дата начала шоу «Звезды в Африке 2»
Ураган разрушил съемочную площадку шоу «Звезды в Африке»
Представитель Маслякова-младшего назвал новых ведущих КВН
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирская область нашла нового концессионера для мусорных заводов
Карантин завершится в новосибирских школах
Первая зарядка для электромобилей прошла тест в спальном районе Омска
Пьяный таксист выжил после столкновения авто с поездом в Красноярске
Самое популярное
Раритетное фото Земфиры в юбке произвело фурор в Сети
Легендарная игра «Бесконечное лето» лишилась откровенных сцен
Сериал «Серебряный волк» покажут на Первом канале
Байден обратился к российскому народу
Обсуждение (0)
О самом главном
Какую косметику подарить мужчине
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
О чем молчат мужчины: как угнетают сильный пол
Все статьи
Самое обсуждаемое
37
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
34
Байден и Путин обменялись претензиями по телефону
29
Признание республик Донбасса направят Путину
23
Союз России и Китая стал порождением слабости США
22
Байден обратился к российскому народу
Sibnet.Ru