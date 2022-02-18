Выступление томских юмористов покажут в шоу «Импровизация. Команды»

Томская команда «Такие» поборется за победу в шоу «Импровизация. Команды» на ТНТ. Они участвуют в проекте четвертый раз и выступят в качестве чемпионов, поскольку победили в прошлом сезоне шоу.

За томскую команду «Такие» выступают четверо импровизаторов: Руслан Мирзаханов, Сергей Игуменшев, Евгения Гольц и Сергей Слесаренко. Импровизацией они занимаются больше девяти лет, выступая в Томске с шоу «Так себе театр».

«Такие» сыграет первый раунд в четвертом сезоне проекта с командой из Москвы «Нежные». Первый баттл томичей в новом сезоне покажут в эфире проекта в пятницу в 23.00 на ТНТ.

По правилам шоу «Импровизация. Команды» каждую неделю в баттле участвуют две команды. У команд в запасе есть шесть раундов, которые отличаются по регламенту и количеству участников. Оценивают импровизацию два члена жюри, за каждую удачную шутку они начисляют той или иной команде по одному баллу. Победители баттла проходят дальше.