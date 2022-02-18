Школьница заказала киллера на полицейском сайте

Американские полицейские арестовали 14-летнюю школьницу после того, как она попыталась нанять киллера на фейковом сайте.

Школьница попыталась оплатить услуги киллера на сайте, который специально создали правоохранители. Получив заказ, следователи под видом исполнителя связались с девочкой и выяснили все детали, пишет издание Complex.

Выяснилось, что школьница решила нанять киллера, чтобы тот застрелил ее бывшего парня. Молодому человеку также исполнилось только 14 лет. Девочка передала полицейскому под личиной киллера фотографию парня и маршрут его передвижения.

После сбора необходимой информации девочку задержали и предъявили обвинение. При этом ее адвокат уверен, что его подопечная не хотела никого убивать, заказ был всего лишь неудачной шуткой. По его словам, у 14-летней школьницы также не было необходимой суммы для найма убийцы.