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Новосибирская область нашла нового концессионера для мусорных заводов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мусоросортировочные комплексы, которые позволят осуществлять обработку до 50% отходов, планируется построить в пяти районах Новосибирской области в 2023-2024 годах, концессию заключат с другой компаний, сообщает правительство региона.

Регоператор «Экология-Новосибирск» в конце 2021 года подала иск о самобанкротстве, в начале февраля суд ввел в компании процедуру наблюдения. Депутаты Заксобрания Новосибирской области одобрили законопроект, позволяющий правительству расторгнуть договор о строительстве мусоросортировочных заводов с региональным оператором в одностороннем порядке.

Один завод «Экологии-Новосибирск» должны были расположить в Раздольном, второй — под Верх-Тулой. Заработать они должны были в 2018-2019 годах, но местные жители были против строительства. В итоге к 2022 году в Новосибирской области так и не появились мусоросортировочные заводы.

Теперь построить мусосортировочные заводы должен «Российский экологический оператор». Они появятся в Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском и Новосибирском районах (два объекта). 

Подготовка проектов концессионных соглашений завершат к концу марта 2022 года. Строительство самих объектов запланировано на 2023-2024 годы.

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