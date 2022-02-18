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Девятый сезон шоу «Голос. Дети» стартует на Первом канале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос. Дети»

Первый выпуск слепых прослушиваний девятого сезона шоу «Голос. Дети» покажут на Первом канале в пятницу, 18 февраля. Премьера была запланирована неделей ранее, но ее перенесли из-за трансляции Олимпиады.

Наставниками девятого сезона детского «Голоса» стали Баста, Полина Гагарина и Егор Крид. Все они уже сидели в судейских креслах проекта. участию в слепых прослушиваниях допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов.

Наставники наберут в команды по 15 юных вокалистов, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Первый выпуск слепых прослушиваний детского «Голоса» покажут 18 февраля в 21.30 в эфире Первого канала.

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