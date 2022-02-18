Потепление придет в Новосибирск

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Потепление до 2-4 градусов ниже нуля придет в Новосибирск в ближайшие дни, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По словам синоптика, в субботу возможен небольшой снег. Воскресенье и понедельник ожидаются преимущественно без осадков.
В ночь на субботу будет 7-9, днем — 4-6 градусов ниже нуля. Ночь на воскресенье будет более ясной, поэтому похолодает до минус 12-14 градусов.
В понедельник ночью уже будет 6-8 градусов холода, в дневные часы потеплеет до минус 2-4 градусов.
«Ожидается потепление. Но при ясной погоде ночами по Новосибирской области еще будет до 15-20 градусов мороза», — предупредила синоптик.
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