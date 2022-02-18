Кот застрял в стакане и стал звездой Сети. ВИДЕО

Кот Слоник из гатчинского котокафе «Антошкин кот» забавно застрял мордочкой в стакане и свалился со стола — видео с животным завирусилось в TikTok и набрало миллионы просмотров.

На видео основатель котокафе Антон Сорокин дает интервью для документального фильма про Гатчину. В это время Слоник запрыгивает на стол, засовывает мордочку в бумажный стаканчик, застревает в нем и падает.

В TikTok котокафе опубликовано два видео с разных ракурсов. Один ролик набрал 2,5 миллиона просмотров, другой — 670 тысяч.

Слонику около двух лет, он живет в котокафе с середины 2021 года. В соцсетях проекта его описывают как подвижного и ласкового, а главное — добродушного кота, который ни разу не проявил агрессии к посетителям.