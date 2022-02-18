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Автомобилисты размечтались о собственном гараже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Каждый второй автолюбитель в России хотел бы иметь гараж, больше всего страдают без него жители Москвы и Петербурга, таковы результаты исследования, проведенного порталом «Дром».

В среднем по стране 49% опрошенных автолюбителей хотели бы иметь гараж, у 44% он уже есть, а 7% ответили, что он им не нужен.

Москвичи и петербуржцы больше всех в стране мечтают о гаражах. В двух столицах около 60% хотели бы иметь укрытия для автомобилей. В Алтайском крае, Забайкальском крае и Иркутской области у большинства опрошенных уже есть автомобильные боксы.

«В Москве ГСК выкошены все лет 10 назад. Чего об этом вспоминать. Теперь все авто на улицах стоят, под снегом, под солнцем. А вообще в РФ практика ставить авто в гараж идет вовсе не от идеи поддерживать порядок, а от безопасности. Чтоб не угнали, колеса не открутили, бензин не слили», — поделился мнением один из участников опроса.

За 2021 год цены на гаражи выросли в среднем на 23%. «На рост стоимости влияют экономическая ситуация, пандемия и гаражная амнистия, которая позволяет в упрощенном порядке оформить бокс для машины и землю под ним», — прокомментировала аналитик «Дрома» Александра Орлова.

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