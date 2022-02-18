Цена золота резко подскочила на фоне конфликта вокруг Украины

Цена золота на торгах биржи Comex достигла 1 902,2 доллара за тройскую унцию на фоне конфликта вокруг Украины, свидетельствуют данные торговой площадки.
Последний раз стоимость золота находилась выше уровня 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию 11 июня 2021 года. На Мосбирже среди акций золотодобывающих компаний росли бумаги «Полюса» и Polymetal.
«На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США», — сказал ТАСС старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов.
Но, по его словам, в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией.
«В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар — "укрепиться". И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото», — пояснил эксперт.
UynachalnicaБогато у нас живут средние пенсионеры, даже у меня с военной пенсией, такого дохода не наблюдается.
creТак бОльшая часть этих пенсионеров в Думе сидит. Вот средняя пенсия такая и вышла.
mosquito__2010Не менее позорным были местные товарищи искренне считающие что это реально может произойти и разгоняющие...
scrubs2009Янки Чокнутый, всем уже промыли мозги чем только можно этой войной и вторжением, че не живется людям,...