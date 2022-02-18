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Цена золота резко подскочила на фоне конфликта вокруг Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Цена золота на торгах биржи Comex достигла 1 902,2 доллара за тройскую унцию на фоне конфликта вокруг Украины, свидетельствуют данные торговой площадки.

Последний раз стоимость золота находилась выше уровня 1,9 тысячи долларов за тройскую унцию 11 июня 2021 года. На Мосбирже среди акций золотодобывающих компаний росли бумаги «Полюса» и Polymetal.

«На рост стоимости золота влияет геополитическое напряжение вокруг Украины и высокий темп роста инфляции в США», — сказал ТАСС старший аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

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Но, по его словам, в дальнейшем росту цены на этот металл будет препятствовать ожидаемое увеличение процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США с целью борьбы с инфляцией.

«В результате этого активы с фиксированной доходностью должны стать более привлекательными для инвесторов, а доллар — "укрепиться". И то, и другое обычно негативно сказывается на ценах на золото», — пояснил эксперт.

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cre

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mosquito__2010

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scrubs2009

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