Объявлена дата начала шоу «Звезды в Африке 2»

Первая серия шоу «Звезды в Африке 2» выйдет 27 февраля на ТНТ, съемки проекта еще не завершились, сообщила ведущая Ольга Бузова в Instagram.

По ее словам, прошло уже 18 дней съемок шоу. Организаторы решили показать первую серию уже 27 февраля на ТНТ, а шоу в это время продолжат снимать.

При этом сильный ветер полностью уничтожил зону отдыха и повалил деревья в лагере на съемках второго сезона «Звезды в Африке», как в середине проекта. Это несколько затормозило съемки и добавило стресса участникам шоу.

По правилам шоу знаменитости останутся в Африке без еды, чтобы ее добыть, им придется проходить испытания, преодолевать свои страхи и учиться уживаться со звездными коллегами.

В конце каждой серии проект покидает одна из знаменитостей, номинантов на выбывание выбирают соплеменники. В финал проходят два сильнейших участника, а победителя определяют с помощью испытания.