Кузбасский участок дороги Абакан — Бийск начнут строить в 2025 году

Строительство кузбасского участка автодороги Абакан — Бийск, наиболее сложного по географическому рельефу, начнется в 2025 году, сообщил председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

Транспортный коридор Абакан — Бийск соединит шесть регионов Сибири: Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую область, Туву, Хакасию и республику Алтай. Путь из Абакана до Бийска сократится почти в три раза — с 1,2 тысячи до 435 километров.

«Дорога состоит из нескольких сегментов, свою часть дороги закончила Хакасия, сложная ситуация на Кузбассе — нужно пройти горный перевал. Кемеровчане заявляют начало строительства на 2025 год», — отметил Гусельников.

По его словам, сметная стоимость проекта — около 30 миллиардов рублей. Вероятнее всего, дорога будет платной, сейчас идут переговоры с компаниями, которые могли бы организовать финансирование проекта.