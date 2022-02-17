Барсуки из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило вышли из спячки, это признак скорого наступления весны, сообщает зоопарк.
«Новосибирск еще завален снегом и на улице минусовые температуры, но весна уже уверенно вступает в свои права. Барсуки Новосибирского зоопарка, впадавшие в спячку, покинули зимние укрытия. Это один из наших самых верных признаков весны!», — говорится в сообщении.
Как только сотрудники зоопарка увидели, что животные вышли из своих утепленных домиков и укрытий, их вольеры были расчищены от снега.
Долгий зимний сон – это особый режим для организма животного, выйти из него нельзя стремительно и сразу. Все начинается с коротких прогулок. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно, для этого ежедневно увеличивают порции.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...