Барсуки из Новосибирского зоопарка имени Ростислава Шило вышли из спячки, это признак скорого наступления весны, сообщает зоопарк.

«Новосибирск еще завален снегом и на улице минусовые температуры, но весна уже уверенно вступает в свои права. Барсуки Новосибирского зоопарка, впадавшие в спячку, покинули зимние укрытия. Это один из наших самых верных признаков весны!», — говорится в сообщении.

Как только сотрудники зоопарка увидели, что животные вышли из своих утепленных домиков и укрытий, их вольеры были расчищены от снега.

Долгий зимний сон – это особый режим для организма животного, выйти из него нельзя стремительно и сразу. Все начинается с коротких прогулок. Аппетит к ним тоже возвращается постепенно, для этого ежедневно увеличивают порции.