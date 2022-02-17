Зрительская номинация появилась на «Оскаре»

Зрители смогут выбрать лучший фильм из всех картин, вышедших в 2021 году. Набравшая больше всего голосов лента получит премию.

Пользователи Twitter смогут голосовать за свои любимые фильмы, выпущенные в 2021 году, независимо от того, был ли фильм номинирован на «Оскар», используя хештег #OscarsFanFavorite, сообщает The Hollywood Reporter.Голосование продлится до 3 марта.

Трое из проголосовавших пользователей будут выбраны для поездки в Лос-Анджелес, чтобы поучаствовать во вручении премии в следующем году.

Американская киноакадемия в этом году представила в номинации «Лучший фильм» следующие фильмы — «Вестсайдская история», «Аллея кошмаров», «Дюна», «Белфаст», «CODA: Ребенок глухих родителей», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «Король Ричард», «Власть пса» и «Лакричная пицца».

94-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2021 год состоится 27 марта.