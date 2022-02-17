Захарова назвала генсека НАТО «сбитым летчиком»

Москва больше не рассматривает серьезно высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назначенного на пост главы Центробанка Норвегии заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Столтенберг накануне заявил, что двери Североатлантического альянса для Украины остаются открытыми. «Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют», — приводит ТАСС слова Захаровой.

«Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик», — отметила она.

Дипломат добавила, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности. «Эти вопросы требуют детального, предметного разговора. Иначе у нас получится так, как получилось с британским министром иностранных дел [Лиз Трасс] в Москве — разговор немого с глухим», — отметила Захарова.