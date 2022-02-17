Захарова назвала генсека НАТО «сбитым летчиком»

Москва больше не рассматривает серьезно высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга, назначенного на пост главы Центробанка Норвегии заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Столтенберг накануне заявил, что двери Североатлантического альянса для Украины остаются открытыми. «Вот эти заявления, которые делает Столтенберг, который то ли генсек НАТО, то ли банкир, я пока не разобралась еще, нас уже больше не интересуют», — приводит ТАСС слова Захаровой.
«Это не тот человек, чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов, это уже сбитый натовский летчик», — отметила она.
Дипломат добавила, что рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США и НАТО по гарантиям безопасности. «Эти вопросы требуют детального, предметного разговора. Иначе у нас получится так, как получилось с британским министром иностранных дел [Лиз Трасс] в Москве — разговор немого с глухим», — отметила Захарова.
лачиновНасчет войны с Украиной старый прав, она для нас противоестественна, а вот всё остальное, увы ... демагогия....
WSG0600-164-164Ложь в каждом слове, правда в одном им нужны рабы и ресурсы, махровый сутенёр, кто сказочнику поверит.
mosquito__2010У тебя день ото дня вопросы всё примитивнее и примитивнее . Ты хоть историю хронологию происходящих процессов...
mosquito__2010Твою печень ? У меня нет желания тебе печень выносить. Ты конечно ещё тот философ, но настолько не раздражаешь,...