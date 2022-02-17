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Депутаты Госдумы потребовали ограничения наценок на продукты

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Госдумы решили законодательно ограничить предельные торговые наценки на социально значимые продовольственные товары первой необходимости, сообщил председатель думского комитета по АПК Владимир Кашин.

Торговые наценки на базовые продукты должны быть ограничены 10%, приводит «Российская газета» слова Кашина. По мнению депутатов, принятые государством меры не обеспечили стабилизации цен.

Продовольственная инфляция по итогам 2021 года достигла 10,62%. Депутаты считают, что стабилизация ситуации не должна осуществляться только за счет предприятий агропромышленного комплекса. Должна быть оптимизирована добавленная стоимость по всей цепочке движения продовольствия от поля до прилавка.

ФАС выявила в торговых сетях высокие наценки, в некоторых случаях превышающие 50 и даже 100%. По продовольственным товарам они могут достигать и 400%.

Например, 1 килограмм пшеницы 4 класса сегодня реализуется аграриями по 15,1 рубля, 1 килограмм муки стоит уже 22,6 рубля, а выпеченный из этой муки хлеб — 58,6 рубля за килограмм. В рознице хлеб реализуется уже по цене 92,7 рубля за килограмм. Овощи после торговой наценки становятся дороже в 2-3 раза.

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Экономика #Продукты #Торговля
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