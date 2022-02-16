Омский НПЗ нарастил производство топлива

«Газпром нефть» увеличила в 2021 году производство бензина на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) на 5,3% — до 7,26 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании.

«На 16,5% — до 92 тысяч тонн — вырос выпуск высокотехнологичного бензина G-Drive с октановым числом 100. В сравнении с 2020 годом на 7,9% увеличился суммарный объем производства дизельного топлива — до 9,69 миллиона тонн, при этом выпуск зимнего дизельного топлива, включая его арктические сорта, вырос на 19,7% — до 2,17 миллиона тонн», — говорится в сообщении.

Рост производства востребованных светлых нефтепродуктов стал результатом программы развития собственных НПЗ, которую продолжает «Газпром нефть», пояснили в компании.

Объем производства авиационного керосина увеличился на 39,6% — до 2,55 миллиона тонн. На 15,7% — до 2,15 миллиона тонн — выросло производство дорожного и строительного битума. Нефтеперерабатывающие заводы компании в Омске и Москве совокупно обеспечили в прошлом году переработку 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья — на 8,3% больше, чем годом ранее.

«В 2021 году Омский НПЗ произвел 35,3 тысячи тонн топлива JET A-1 для международных авиарейсов. Производство экологичного судового топлива с содержанием серы ниже 0,5% идет по собственной рецептуре компании. Продукт полностью соответствует требованиям Международной конвенции MARPOL-2020», — отметила пресс-служба.

«Мы продолжаем инвестировать в развитие наших нефтеперерабатывающих активов. На Омском НПЗ компании готовится пуск комплекса глубокой переработки нефти. Все проекты позволят повысить эффективность производства и увеличить выпуск востребованных рынком нефтепродуктов», — сказал заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.