Американку полностью излечили от ВИЧ‑инфекции

Американские врачи излечили женщину с ВИЧ-инфекцией с помощью пересадки стволовых клеток и переливания пуповинной крови, сообщил лечащий врач пациентки Маршал Глесби, работающий в одной из клиник Нью-Йорка.

Пациентка средних лет, у которой также диагностировали лейкемию через четыре года после обнаружения ВИЧ-инфекции, не проходит антиретровирусную терапию с октября 2020 года и в ее теле не появляется никаких признаков инфекции, приводит ТАСС слова врача.

В качестве лечения врачи пересадили ей стволовые клетки ее родственника с редкой генетической мутацией, препятствующей размножению вируса, а также провели переливание пуповинной крови от новорожденного, сказал Глесби.

Первым человеком, излеченным от ВИЧ-инфекции стал в 2007 году учившийся в Берлине американец Тимоти Рэй Браун. Он умер в 2020 году от онкологического заболевания.

Впоследствии врачам удалось одержать победу над ВИЧ-инфекцией с пациентами из Лондона и Дюссельдорфа. Исследователям также удалось установить, что две женщины смогли побороть ВИЧ-инфекцию с помощью своей иммунной системы, без медикаментозной помощи.