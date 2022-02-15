Россия выпустила цифровой рубль

Центробанк и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля, сообщает пресс-служба регулятора. В частности, успешно проведены первые переводы в цифровых рублях между гражданами.

На первом этапе платформу тестируют 12 банков: «Ак Барс», «Альфа-банк», «Дом.РФ», ВТБ, «Газпромбанк», «Тинькофф-банк», «Промсвязьбанк», «Росбанк», «СКБ-банк», «Союз», «Транскапиталбанк» и Сбербанк.

Отмечается, что уникальность цифрового рубля заключается в возможности доступа к цифровому кошельку через мобильное приложение любого банка, в котором обслуживается клиент. Оператором выступает Центробанк.

Переводы цифровых рублей будут бесплатны для россиян и доступны в любом регионе страны. Предполагается, что цифровой рубль также снизит издержки для бизнеса и будет способствовать созданию инновационных продуктов и сервисов.

В рамках тестирования платформы сначала опробуют эмиссию цифрового рубля, открытие кошельков и переводы. На втором начнут проводить операции по оплате товаров и услуг, платежи за госуслуги и смарт-контракты.

В дальнейшем протестируют платежи без доступа к интернету, взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, появятся операции для клиентов-нерезидентов. По результатам тестирования сформируют дорожную карту внедрения платформы.

Цифровой рубль был впервые представлен в октябре прошлого года. Физического носителя у таких денег не будет, он представляет уникальный цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. В будущем он станет полноценным платежным средством наравне с обычным рублем.