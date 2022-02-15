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Омские полицейские нашли за диваном ушедшего из дома мальчика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Омской области

Восьмилетний мальчик в Омске ушел из дома, его искала полиция. Выяснилось, что ребенок прятался за диваном, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Накануне вечером в отдел полиции обратились родители восьмилетнего мальчика, который днем, пока мама спала, ушел на улицу и не вернулся.

Полицейские начали розыск, опросили родных, друзей, проверили прилегающую территорию и подъезды домов, но школьника нигде не было.

Также оказалось, что на телефон матери днем пришли банковские уведомления о списании около 1,7 тысячи рублей в магазине неподалеку, а соседка видела, как ребенок возвращался домой с пакетом игрушек.

Куртка, в которой шел мальчик, висела на вешалке в коридоре, сапоги оперативники нашли за старой мебелью. Во время детального осмотра квартиры маленького омича нашли за диваном.

Раньше ребенок уже пользовался картой матери без разрешения, поэтому испугался наказания и спрятался в укромном месте. Школьник пообещал инспектору по делам несовершеннолетних, что больше так не будет. В отношении матери составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Plaguer

Голос разума.Где этот разум был когда на дворе стоял 2014...

west_nik

На то он и клоун, чтобы смешить людей)

mosquito__2010

Да конечно конечно, куда деваться !!! . Всегда же проще оправдаться вместо того что бы сделать по человечески,...
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