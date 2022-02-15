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Матильда Шнурова подтвердила роман с героем «Холостяка»

Источник:
Sibnet.ru
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Бывшая жена музыканта Сергея Шнурова Матильда опубликовала в Instagram романтические фотографии с героем седьмого сезона «Холостяка» Антоном Криворотовым.

На фотографиях Матильда Шнурова и Антон Криворотов смеются и целуются. «Happy valentine’s», — подписала светская львица публикацию.

Стоматолог Антон Криворотов прославился благодаря шоу «Холостяк». На проекте он в первой серии намекнул, что влюбился в участницу Барбару Пино. Ей он посвятил много времени в шоу и подарил ей кольцо. Пара какое-то время была вместе, публикую в соцсетях фото с путешествий. Но вскоре стало известно, что они расстались.

Матильда вышла замуж за Сергея Шнурова в 2010 году. Знаменитости были одной из ярких пар шоу-бизнеса, но в 2018 году они развелись.

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