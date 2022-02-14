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Госдума попросит Путина признать республики Донбасса

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Единороссы внесли в Госдуму проект постановления, который предполагает признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса — ЛНР и ДНР.

«Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится в документе.

По мнению авторов проекта, признание Россией республик Донбасса «создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида».

Отмечается, что на территориях ДНР и ЛНР по-прежнему ведутся обстрелы, а Киев ввел «полную экономическую блокаду» для их населения и предприятий. Кроме этого, украинские власти не платят местным жителям пенсии.

К проекту приложен текст обращения к президенту России Владимиру Путину о признании ДНР и ЛНР, написанный группой депутатов во главе главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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