WebMoney прекратила все операции с рублевыми кошельками

Международная платежная система WebMoney объявила об остановке всех операций с рублевыми кошельками WMP и WMR.

Причина заморозки — отзыв Центробанком лицензии у Консервативного коммерческого банка, который выступает расчетным банком системы. Регулятор посчитал, что банк не осуществлял «традиционную банковскую деятельность».

Отмечается, что находящиеся в кошельках средства клиентов замораживаются и позднее будут возвращены владельцам. О том, как именно будет производиться возврат средств, компания обещает уведомить дополнительно.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ России сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов», — говорится в сообщении WebMoney.

WebMoney работает в России с 1998 года. Владельцы компании не раскрываются. На официальном сайте WebMoney указано, что владельцем и администратором системы является WM Transfer Ltd, а юридическим администратором — литовская компания UAB «DEED BALTIC».