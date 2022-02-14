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Снежного барса пересчитают в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Полномасштабный учет снежного барса стартует в России, к нему примкнет рекордное количество участников из всех регионов Сибири, где живет эта редкая кошка, сообщает Алтае-Саянское отделение WWF России.

Численность ирбиса будут считать с начала февраля до конца марта в Республиках Алтай, Тува и Бурятия, где сосредоточено до 90-95 % российской популяции снежного барса.

Экспедиции пройдут на хребтах Чихачева, Курайский, Сайлюгем, Южно- и Северо-Чуйский, Катунский, Южный Алтай в Республике Алтай, хребте Восточный Саян в Бурятии, Цаган-Шибэту, Шапшальский, Куртушубинский, Хемчикский, Западный и Восточный Танну-Ола в Туве.

Первыми на учет снежного барса 13 декабря отправились сотрудники дирекции ООПТ Республики Алтай и Сайлюгемского национального парка этого же региона.

Во время работ инспекторы и ученые ищут и фиксируют следы жизнедеятельности ирбиса, собирают шерсть и экскременты для молекулярно-генетического анализа, проверяют автоматические камеры, установленные ранее. Попутно эксперты посчитают и численность сибирского горного козла — основной добычи ирбиса в России, снимут петли и капканы, зафиксируют природоохранные нарушения.

После завершения полевых работ данные, собранные во время экспедиций, будут обработаны, результаты учета озвучат в апреле 2022 года.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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