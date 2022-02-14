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Коммунисты рассказали о самочувствии Зюганова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: State Duma / CC BY 4.0

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо после госпитализации с признаками ОРВИ, сообщил первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев.

«Вопрос о его пребывании на контроле у врача», — сказал Коломейцев РИА Новости.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 11 февраля заявил, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких. 

В тот же день глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал «Известиям», что Зюганов пошел на плановую госпитализацию по рекомендации врачей, когда появились первые признаки простудного заболевания — насморк и кашель.

До этого источник в КПРФ сообщил, что Зюганов действительно находится в больнице, но причиной является не коронавирус.

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Топ комментариев

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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