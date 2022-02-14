Коммунисты рассказали о самочувствии Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо после госпитализации с признаками ОРВИ, сообщил первый замглавы фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев.

«Вопрос о его пребывании на контроле у врача», — сказал Коломейцев РИА Новости.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов 11 февраля заявил, что Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ, компьютерная томография показала отсутствие поражения легких.

В тот же день глава пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал «Известиям», что Зюганов пошел на плановую госпитализацию по рекомендации врачей, когда появились первые признаки простудного заболевания — насморк и кашель.

До этого источник в КПРФ сообщил, что Зюганов действительно находится в больнице, но причиной является не коронавирус.