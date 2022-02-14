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«Анчартед» крупно обошел в прокате «Смерть на Ниле»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»

Фильм «Анчартед: на картах не значится» собрал в первый прокатный уикенд 367 миллионов рублей, что почти в два раза больше кассы другой громкой премьеры — детектива «Смерть на Ниле».

Фильм «Анчартед: на картах не значится», снятый по игре Uncharted, рассказывает о приключениях Нейта Дрейка и Виктора Салливана. Они охотятся за сокровищами Магеллана. Главные роли в проекте исполнили известные актеры — Том Холланд («Человек-паук»), Марк Уолберг («Боец») и Антонио Бандерас.

Рецензия на фильм «Анчартед: На картах не значится»

Детектив «Смерть на Ниле» снят по одноименному роману Агаты Кристи. Эркюль Пуаро (Кеннет Брана) после раскрытого убийства в «Восточном экспрессе» отправляется в путешествие по Нилу, где происходит новое преступление.

У обеих картин был высокий рейтинг ожидания, ленты вышли в прокат в один день. «Анчартед» по итогам первого прокатного уикенда собрал почти 370 миллионов рублей, а «Смерть на Ниле» — 190 миллионов.

Третье место в списке лидеров проката занимает российский фильм «Непослушник», стартовавший в кино неделю назад. У комедии 62 миллиона рублей.

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