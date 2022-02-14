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Семья погибла во время пожара в Ачинске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Двое мужчин и двое женщин погибли во время пожара в частном доме в Ачинске Красноярского края, причиной пожара могло стать замыкание в щитке, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ночью 13 февраля спасатели во время пожара в двухэтажном частном доме барачного типа на улице Коминтерна в Ачинске, обнаружили тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительная причина возгорания — замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Топ комментариев

Captain Nemo

Смените пластинку сударь.У вас игла запала.все одно и тоже изо дня в день.

ponhik78

Странная какая то война. Мы на неё как обычно не пришли, а уже все разбежались))

лачинов

С такой точностью предсказать действия Путина они не могут. Значит предполагается атака ВСУ с последующей...

лачинов

Совсем плохой? Кто ж оттуда эвакуировать что то должен и куда?
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