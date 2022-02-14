Семья погибла во время пожара в Ачинске

Двое мужчин и двое женщин погибли во время пожара в частном доме в Ачинске Красноярского края, причиной пожара могло стать замыкание в щитке, сообщает СУ СК РФ по региону.

Ночью 13 февраля спасатели во время пожара в двухэтажном частном доме барачного типа на улице Коминтерна в Ачинске, обнаружили тела двух мужчин в возрасте 76 и 46 лет и двух женщин 72 и 47 лет с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным следствия, в квартире проживала семья. Предположительная причина возгорания — замыкание в щитке, где и обнаружен очаг возгорания.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).