Травников выздоровел от коронавирусной инфекции

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который 8 февраля ушел на самоизоляцию после заражения коронавирусной инфекции, выздоровел.

«Спасибо всем за добрые пожелания! Они помогли! Я здоров, в понедельник — на работу как обычно», — написал Травников в Facebook в субботу.

Новосибирский губернатор с 8 февраля был на самоизоляции после сдачи положительного теста на коронавирус. После этого он уточнил в Facebook, что чувствовал себя нормально.

По данным регионального оперштаба, в Новосибирской области на 12 февраля подтверждено 138 393 случая заражения коронавирусом. Прирост заболевших за последние сутки составил 5 122 человека.