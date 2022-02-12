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Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Дуэт «Иванова Боброва» из Новосибирска выступил в 12-м сезоне «Comedy Баттл», темой их выступления стали спортивные костюмы бренда VOLЯ WEAR от Паши Воли и Лейсян Утяшевой.

Сюжет выступления новосибирского дуэта был основан на встрече двух подруг. Одна дарит другой на день рождения желтую толстовку от Воли, но имениннице не нравится подарок. Она начинает высмеивать «оригинальность» бренда и заявляет, что производством дизайнерской одежды занимаются те, кому «нечего делать».

Павел Воля позитивно отреагировал на шутки в свой адрес. Члены жюри тоже остались довольны выступлением дуэта и без лишних вопросов пропустили девушек в следующий этап.

Дуэт «Иванова Боброва» участвовали в «Comedy Баттл» в 11-сезоне. Тогда они дошли до полуфинала. «В этом сезоне планка выше — мы хотим дойти до финала, а там, кто знает, может и выиграть» — сказала участница дуэта Екатерина Иванова.

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Дуэт из Новосибирска высмеял Пашу Волю в «Comedy Баттл»
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