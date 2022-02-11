Семья барсов в Саяно-Шушенском заповеднике метит дерево и обнюхивает его, видео из жизни снежных барсов сняла фотловушка, сообщает пресс-служба заповедника.

Фотоловушки позволили узнать, что самка барсов и ее двое детенышей, рожденных в 2020 году, живы. Новые видео и фото с семьей барсов показывают, что молодые ирбисы продолжают постигать науку взрослой жизни. При этом брата и сестру внешне трудно отличить от матери.

«На полученных видео и фото заметно, что подрастающий самец снежного барса начал активно метить и обнюхивать маркировочные точки, как и его мать, а молодая самочка пока этого не делает», – рассказал старший научный сотрудник, начальник научного отдела Роман Афанасьев.

Снежный барс или ирбис (Uncia uncia) – вид, занесенный в Красную книгу РФ. По оценкам экспертов численность ирбисов в России составляет всего 70–90 особей.