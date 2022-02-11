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Матвиенко раскритиковала Минсельхоз за отказ заниматься навозом

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила сенаторам и членам правительства задачу в недельный срок договориться по проекту закона об использовании навоза в качестве натурального удобрения.

Тему поднял глава комитета по бюджету Совфеда Анатолий Артамонов в ходе «правительственного часа». По словам сенатора, законодательство в области охраны природы относит навоз к отходам, что не позволяет использовать продукт в сельскохозяйственном обороте.

Более того, на предприятия накладываются миллионные и даже миллиардные штрафы за неправильное обращение с навозом, приводит «Российская газета» слова сенатора. Рабочая группа при Совфеде разработала законопроект, которым предлагается ввести в действие специальное регулирование в отношении отходов жизнедеятельности животных, сообщил Артамонов.

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В случае принятия такого закона производители смогут использовать натуральные удобрения и сэкономить на дорожающих минеральных, подчеркнул он.

Матвиенко поддержала коллегу. Она припомнила, что получила обращения от полутора десятков губернаторов, которые опасаются, что санкции Росприроднадзора за неправильное использование навоза могут убить сельское хозяйство.

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