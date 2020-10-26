Жужжащий сосед: как мухи выживают зимой

Комнатная муха — извечный сосед человека. И как бы активно этих насекомых не выгоняли из домов, они все равно всегда будут рядом с человеком. Даже зимой.

Обыватель не станет разбираться в видах мух, посетивших его жилище, а без раздумий прихлопнет надоедливое насекомое. Но ученые знают, что эти насекомые делятся на множество видов — более 3,5 тысячи. Это и настоящая муха, и комнатная, и падальная, и сирфида. А в теплых странах обитает знаменитая ядовитая муха Цеце.

В Сибири рядом с человеком в основном живут насекомые двух семейств — комнатная муха (Musca domestica) и синяя мясная муха (Calliphoridae), говорит доктор биологических наук Института систематики и экологии животных СО РАН Анатолий Баркалов.

Как живут мухи летом

Мухи весьма неприхотливы в еде и практически всеядны, любая органическая пища для них — лакомство. Но если насекомое увидит на столе варенье или мед, немедленно кинется к нему. Сладкие жидкости — деликатес. Поэтому лучше прикрывать посуду с джемами и медом, если, конечно, человек не хочет разделить трапезу с мухой.

А делать этого не рекомендуется. Мухи — настоящие контейнеры-переносчики опасных инфекций и бактерий. К их лапкам, тельцу, хоботку липнет множество вредных для человека микроорганизмов.

В условиях антисанитарии и перенаселения дома мухами люди могут подхватить сальмонеллез и другие кишечные инфекции. Тем более, что муха действительно очень любит… навоз. Экскременты привлекают этих насекомых по двум причинам. Одни виды мух питаются ими, а вторые откладывают там яйца. Для потомства мух это идеальная среда для роста.

К слову, мухи крайне плодовиты. Например, комнатная муха откладывает за один раз примерно 120 -150 яиц. Из них вылупится примерно половина самок и каждая из них за лето даст такое же потомство от трех до семи раз. Теоретически у одной мухи за лето появиться миллиарды детей, внуков, правнуков и праправнуков.

Куда исчезают мухи зимой

Муха — теплолюбивое насекомое. Летом ей комфортно «под каждым кустом». Но как только насекомые чувствуют приближение холодов, одни предпочитают срочно готовить потомство, а вторые искать теплое уютное местечко.

«Если мы говорим про мух семейства Muscidae, к которому относится наша комнатная муха – Musca domestica, то они к зиме умирают, а зимуют их куколки — пупарии. На юге Палеарктики и в Ориентальной области, в странах Центральной Азии, Афганистане, Индии и других странах этот вид мух дает несколько поколений и находится во взрослой фазе круглогодично», — прокомментировал Баркалов Sibnet.ru.

В России, в частности в Сибири, зимуют представители другого семейства – Calliphoridae, или синих мясных мух. Осенью они забиваются в подвалы, иногда набиваются между окон, в щели, а в лесу — под кору. Там насекомые впадают в спячку до весеннего потепления. А с приходом плюсовой температуры выбираются из «берлоги», потирая лапки.

На лапках мух находятся волоски, покрытые липкой слизью. С ее помощью насекомое легко передвигается по поверхностями. Пробежаться по потолку для нее также легко, как и по полу. Но к слизи постоянно пристает множество микрочастиц пыли. Чтобы не упасть при очередном альпинистском подъеме, муха трет лапки и очищает их.

При всей нелюбви человека к маленькой мухе, она играет огромную роль в сохранении биоразнообразия. Это насекомое является кормовой базой для пауков, ящериц, лягушек и птиц.