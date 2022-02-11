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Второй полк гиперзвуковых «Авангардов» заступит на дежурство

Источник:
ТАСС
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Фото: Министерство обороны Российской Федерации / CC BY 4.0

Второй полк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) УР-100Н УТТХ с гиперзвуковым боевым блоком «Авангард» заступит на боевое дежурство, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Полк заступит на дежурство в составе Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (Оренбургская область) до завершения 2022 года, сказал ТАСС источник.

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Первый полк гиперзвуковых комплексов «Авангард» заступил в Ясненском соединении в конце 2019 года в составе двух шахтных пусковых установок (ШПУ) и командного пункта, к концу 2021 года был доведен до полного состава ШПУ.

Боевой блок «Авангард» способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тысячи километров в час), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

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Оборона #Оружие #Армия
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