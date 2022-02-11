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Заперший школьницу иркутянин пойдет под суд за убийство ее родных

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Тайшета предстанет перед судом за двойное убийство. Чтобы скрыть его, он удерживал в доме 13-летнюю девочку, сообщило в пятницу СУ СКР по Иркутской области.

По данным следствия, 12 августа 2021 года в ссоре вооружился молотком и начал бить 48-летнего знакомого, к которому пришел в гости, в голове. Мужчина умер на месте, а нападавший убил также его пожилую мать и сбросил тела погибших в подполье сарая.

Целый день обвиняемый удерживал в доме 13-летнюю родственницу убитых. Девочке удалось незаметно написать своей однокласснице сообщение с призывом о помощи. На место прибыли полицейские, спасли девочку и задержали преступника.

Оказалось, что ранее он был судим за убийство и покушение на убийство, провел в местах лишения свободы более 15 лет. Дело о двойном убийстве направлено в суд, подсудимому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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