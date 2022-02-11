Дело о контрабанде леса почти на миллиард расследовали в Приангарье

Жители города Тулуна Иркутской области предстанут перед судом по делу о контрабанде леса более чем на 950 миллионов рублей, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По версии следствия, в 2014-2016 годах двое жителей Тулуна с неустановленными сообщниками купили и переработали для сбыта незаконно заготовленную древесину хвойных и лиственных пород объемом более 212 тысяч кубометров на сумму свыше 955 миллионов рублей.

Древесину в рамках заключенных международных контрактов обвиняемые экспортировали в другие страны. Кроме того, участники преступной группы в 2015-2017 годах легализовали полученные от иностранного партнера при контрабанды более 26 миллионов рублей, зачислив их на расчетные счета фирм-однодневок.

В общей сложности обвиняемые совершили 16 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов. Уголовное дело направлено в Нижнеудинский городской суд Иркутской области для рассмотрения по существу.