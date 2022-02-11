Самолет Ан-2 разбился на Камчатке

Самолет Ан-2 упал в районе села Северные Коряки на Камчатке, на борту находились два человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Самолет совершил падение при взлете на удалении один км от взлетной полосы село Северные Коряки. На борту находились два члена экипажа», — говорится в сообщении.

Глава Камчатки Владимир Солодов сообщил ТАСС, что самолет взлетал с необорудованной полосы. Погода в районе населенного пункта малооблачная, без ветра.

По данным МЧС, оба члена экипажа погибли. На месте происшествия работают спасатели пожарной части села Коряки, пожарного поста поселка Лесного, Спасательного центра МЧС России и личный состав одной из воинских частей.

«Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидируют возгорание», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС России, добавив, что к ликвидации последствий происшествия привлечены около 45 человек и девять единиц техники.