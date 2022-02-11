«Голос. Дети 9» стартует на Первом канале

Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартует на Первом канале в пятницу, 11 февраля. В слепых прослушиваниях проекта примут участие более 100 юных артистов.

Наставниками девятого сезона детского «Голоса» стали Баста, Полина Гагарина и Егор Крид. Все они уже сидели в судейских креслах проекта.

К участию в слепых прослушиваниях допущены 110 вокалистов, успешно преодолевшие стадию предварительных кастингов. Это дети из почти 50 городов России и представители других стран — США, Великобритания, Финляндия.

«Отбор будет самый идеальный», — сказал наставник Егор Крид. Он пообещал зрителям сделать «максимально крутой сезон».

Самые маленькие участники шоу «Голос. Дети»

Наставники наберут в команды по 15 юных вокалистов, затем придет очередь этапов отсева, а кульминацией сезона станут прямые эфиры, где судьбу конкурсантов будут решать зрители.

Первый выпуск слепых прослушиваний детского «Голоса» покажут 11 февраля в 21.30 в эфире Первого канала.