Малыши на «Голосе»: как первоклашки покорили жюри

«Кукушка» Цоя в исполнении семилетней девочки или «Батарейка» группы «Жуки» перепетая первоклассником с гитарой — все это про шоу «Голос. Дети». Накануне выхода девятого сезона детского «Голоса», вспоминаем самых маленьких участников проекта.

Дошкольники в шоу «Голос. Дети» — редкость. За восемь сезонов таких малышей набралось меньше десятка. Дети в возрасте четырех-пяти лет ни разу не проходили слепые прослушивания, а шестилетние выбывали на этапе поединков. Костяк сильных малышей — первоклассники, которые не раз поражали наставников своим талантом и уверенно доходили до финала.

Анастасия Большакова

Самой маленькой участницей детского «Голоса» стала Анастасия Большакова. Она приняла участие в шестом сезоне шоу в возрасте четырех лет. На сцену малышка вышла с песней «Волшебник недоучка».

В жюри шестого «Голоса» сидели Светлана Лобода, Валерий Меладзе и Пелагея. Наставники сразу поняли, что на сцене очень маленький ребенок и переживали за ее выступления, но к исполнительнице не развернулись.

Когда выступление Анастасии закончилось и наставникам предстояло увидеть маленькую певицу, Пелагея сказала: «Сейчас будет тяжко». Она имела ввиду, что малышам очень трудно объяснять, почему к ним не повернулись и не взяли в проект.

Девочка мужественно пережила отказ и поблагодарила жюри. А зрительный зал и наставники наградили ее бурными овациями.

Николь Алексеева

Шестилетняя Николь Алексеева выступила в пятом сезоне «Голоса». Малышка надела пышную синюю юбочку и вышла на сцену с песней «Любочка».

«Хочу посмотреть, как она танцует», — крикнула Пелагея в момент выступления и развернула кресло. Вскоре не удержался и Баста, повернувшись к маленькой Николь. После выступления наставники стоя аплодировали малышке, а зал выкрикивал: «Молодец!»

«Отличный выбор песни, тебе идет, невозможно было не повернуться», — сказала Пелагея. «Я все музыки люблю», — ответила Николь Алексеева.

Девочка выбрала команду Пелагеи. В поединках вместе с еще двумя участниками она исполнила детскую песню «Пони». Наставница позволила пройти дальше другому артисту, и участие шестилетней Николь в проекте на этом завершилось.

Любава Соляная

Еще одну «Любочку» группы «Маша и медведи» исполнила шестилетняя Любава Соляная в пятом сезоне детского «Голоса». Причем певица нарядилась точь-в-точь как ее предшественница Николь Алексеева из пятого сезона.

Любава покорила Басту, который повернулся к певице еще до первого припева. Остальные наставники, Полина Гагарина и Валерий Меладзе, слушали юную певицу спиной, но пританцовывали и эмоционально реагировали на песню.

Кроме пения, девочка порадовала жюри самостоятельностью. Она хотела сложить из рук сердечко, но ей мешал микрофон. Баста пошел на сцену, чтобы помочь, но Любава ловко зажала инструмент подмышкой и показала символ любви, отказавшись от помощи.

В проекте Любава Соляная пробыла недолго. Уже на этапе поединков она выбыла из команды Басты, уступив место более опытным и взрослым конкурсантам.

Ярослав Соколиков

Ярославу Соколикову на момент выступления во втором сезоне детского «Голоса» было семь лет. Ребенок приехал на музыкальный конкурс из Белоруссии. На слепых прослушиваниях он исполнил песню «Ben» Уолтера Шарфа и Дона Блэка.

Белокурый мальчик в первые секунды исполнения обратил на себя внимание. К нему одновременно развернулись наставники Максим Фадеев и Пелагея, которые, увидев юного певца, расплакались. Билан был непреклонен весь номер, но на последних аккордах тоже развернулся к Ярославу Соколикову.

Соколиков был единственным семилетним ребенком на втором сезоне «Голоса». В первом сезоне проекта такие малыши на сцену не выходили. Поэтому наставники долго умилялись не столько таланту исполнителя, сколько его очарованию.

Ярослав Соколиков выбрал команду Максима Фадеева. Юный певец обошел старших конкурентов в поединках и нокаутах. Но на финальном этапе покинул проект.

Ярослава Дегтярева

Ярославу Дегтяреву прославила песня «Кукушка», которую она исполнила в семь нет на слепых прослушиваниях третьего сезона «Голоса».

Маленькая девочка со взрослым репертуаром тогда покорила Диму Билана и Пелагею. Наставники сначала гадали, кто поет на сцене — девочка или мальчик. А к концу выступления развернули кресла и были очарованы юной певицей.

«Ваше сочетание роста и голоса — это что-то невероятное», — сказала Пелагея Ярославе и показала девочке мурашки по коже.

«Пелагея, ты, конечно, очень красивая, но я выбираю Билана», — сказала маленькая, но бойкая девочка. И оправилась в команду Димы Билана. В его команде Ярослава Дегтярева дошла до финала.

Вступление со слепых прослушиваний «Голоса», где семилетняя девочка поет «Кукушку», собрало на YouTube 94 миллиона просмотров с момента публикации. Это одно из самых популярных видео с проекта.

Таисия Подгорная

Таисия Подгорная тоже выступала в третьем сезоне, но ее выступление оказалась полной противоположностью Ярославы Дегтяревой. Семилетняя малышка исполнила глубоко патриотичную песню «Красно солнышко» и заслужила внимание только одного наставника — Пелагеи.

Когда к маленькой певице развернулись все наставники, то их восхищению не было предела. Члены жюри отметили грациозность девочки, а Пелагея похвалила Таисию за то, что та смогла вовремя собраться и хорошо выступить, невзирая на волнение.

О себе Таисия рассказала, что занимается вокалом с пяти лет, а также играет на синтезаторе. Но большее удивление вызвало то, что кроме русских песен, она поет на испанском.

Школьница успешно выступала на протяжении всего проекта в команде Пелагеи и заняла третье место по итогам зрительского голосования.

Алиса Голомысова

Семилетняя Алиса Голомысова выступила на четвертом сезоне «Голос. Дети» с песней «I Go to Sleep» австралийской певицы Sia.

Первым к девочке повернулся Дима Билан спустя менее десяти секунд пения. В середине песни не устоял Валерий Меладзе. Нюша развернула кресло к певице только под конец выступления.

Алиса рассказала наставникам, что занимается вокалом с трех лет. Билан похвалил артистку и отметил уникальное звучание голоса и попадание в ноты.

Школьница оказалась немногословной и без колебаний выбрала команду Билана. В шоу она успешно прошла этапы поединков и нокаутов, но выбыла в финале.

Мирон Проворов

Семилетний Мирон Проворов открыл своим выступлением восьмой сезон проекта «Голос. Дети». Он исполнил «Батарейку» группы «Жуки». Мальчик сам аккомпанировал на гитаре. Сначала к нему развернулась Светлана Лобода, за ней следом — Баста, ближе к концу выступления повернулся Егор Крид.

Наставники заинтересовались умением ребенка играть на гитаре и попросили сыграть и спеть что-то еще. Мирон Проворов спел «Группу крови» Виктора Цоя. «Ничего себе», — воскликнула Лобода, как только Мирон запел. Другие наставники одобрительно кивали головой. А зал начал аплодировать в такт песне.

Участник детского «Голоса» признался, что музыкальный вкус у него воспитал папа. Когда пришло время выбирать, Мирон сказал: «Я хочу к Светлане Сергеевне» и стал первым участником команды Лободы.

Мирон выбыл в дополнительном этапе «Голоса», когда финалистов выбирали зрители с помощью голосования. На сцене развернулась драма — маленький музыкант начал рыдать из-за того, что не смог пройти дальше. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев и наставница пытались успокоить его, но тщетно. На помощь пришел Баста, который взял мальчика на руки и унес со сцены.