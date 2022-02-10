МИД задумался над эвакуацией сотрудников посольства из Киева

Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой британского МИД Лиз Трасс.

«Мы, кстати, уже задумались сами, может, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — цитирует ТАСС главу МИД России.

Лавров признался, что не знает, «какие задумки у наших англосаксонских коллег».

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.