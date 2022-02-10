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МИД задумался над эвакуацией сотрудников посольства из Киева

Источник:
ТАСС
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Фото: МИД России / MFA Russia / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Россия, возможно, посоветует неосновному персоналу своих дипломатических представительств на Украине покинуть страну, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой британского МИД Лиз Трасс.

«Мы, кстати, уже задумались сами, может, именно англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников? Мы посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — цитирует ТАСС главу МИД России.

Лавров признался, что не знает, «какие задумки у наших англосаксонских коллег».

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

При этом Песков не исключил возможности провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.

Maniac.

Ты Максимка, когда языком подмахиваешь США, зубы чаще чисти, а то (_!_) конечно блестит, а вот с запахом...

fydor55

Дурака учить, указку тупить. То взлететь не могут, то посадить никак, а если их ракеты цель не найдут...
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