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Иркутянин стал победителем шоу «Молодые ножи»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео телеканала «Пятница»

Шеф-повар из Иркутска Игорь Милованов стал победителем телешоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на канале «Пятница».

Передача, в которой участвуют молодые повара со всей России, вышла в эфир в среду. Иркутянин стал победителем 12 выпуска шоу

Милованов приготовил сибирские блюда — запеченного осетра, щуку, вареники с творогом и черемшой, а также сироп из одуванчиков. Угощения удивили ведущего передачи.

Победитель телешоу получил золотой нож и возможность поучаствовать в передаче «Адская кухня» без кастинга.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.

mosquito__2010

Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.

a-n-atol

да уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......

Plaguer

Ну рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.
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