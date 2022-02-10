Иркутянин стал победителем шоу «Молодые ножи»

Шеф-повар из Иркутска Игорь Милованов стал победителем телешоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на канале «Пятница».

Передача, в которой участвуют молодые повара со всей России, вышла в эфир в среду. Иркутянин стал победителем 12 выпуска шоу.

Милованов приготовил сибирские блюда — запеченного осетра, щуку, вареники с творогом и черемшой, а также сироп из одуванчиков. Угощения удивили ведущего передачи.

Победитель телешоу получил золотой нож и возможность поучаствовать в передаче «Адская кухня» без кастинга.