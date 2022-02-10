Иркутянин стал победителем шоу «Молодые ножи»

Фото: кадр из видео телеканала «Пятница»
Шеф-повар из Иркутска Игорь Милованов стал победителем телешоу «Молодые ножи» с Константином Ивлевым на канале «Пятница».
Передача, в которой участвуют молодые повара со всей России, вышла в эфир в среду. Иркутянин стал победителем 12 выпуска шоу.
Милованов приготовил сибирские блюда — запеченного осетра, щуку, вареники с творогом и черемшой, а также сироп из одуванчиков. Угощения удивили ведущего передачи.
Победитель телешоу получил золотой нож и возможность поучаствовать в передаче «Адская кухня» без кастинга.
mosquito__2010Украина сейчас и марсиан поддержит если они к России претензии иметь будут. Такой менталитет.
mosquito__2010Первый трансгендер пилот вообще авианосец потопит.
a-n-atolда уж, тяжёлый диагнз у товарисчей.......
PlaguerНу рекорд Маккейна не побит, но тоже неплохо вышло.